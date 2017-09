Laten we ophouden met alleen problemen te benoemen en vanaf nu door een positieve bril naar duurzaamheid kijken. Dat is de boodschap van Helga van Leur, die te gast is in deze uitzending van DuurzaamBV. Deze zomer nam ze afscheid als weervrouw bij RTL om zich helemaal op duurzaamheid en het klimaat te richten.

Het nieuwe DuurzaamBedrijfsleven Magazine is uit! Het gaat over leiderschap in de duurzame economie. In het magazine hebben we meningen, voorbeelden en best practises verzameld. Daarnaast: de boekentip van Helga van Leur.

Henk Lagerwey: klimmende kraan maakt bouw windturbines efficiënter

Lagerwey Wind test in de Eemshaven in Groningen de eerste klimmende kraan ter wereld voor de installatie van windturbines. Ze pakken het meteen goed aan. De test wordt namelijk uitgevoerd op de hoogste windturbine op land in Nederland. 132 meter maar liefst. Aan de telefoon Henk Lagerweij, directeur van Lagerwey Wind, en bedenker van de klimmende kraan.

Helga van Leur: is Irma nu wel of niet het gevolg van klimaatverandering?

De orkaan Irma heeft hard huisgehouden in het Caribisch gebied. Is zo’n extreme orkaan nu te linken aan klimaatverandering? En kunnen we dit soort gebeurtenissen in de toekomst beter voorspellen? John van Schagen spreekt met Helga van Leur over extreem weer.

Anne Knol, Milieudefensie: de overheid moet aan de bak tegen luchtvervuiling

De overheid moet meer gaan doen tegen luchtvervuiling. Dat bepaalde de rechter deze week. De zaak werd aangespannen door Milieudefensie. John van Schagen praat met Anne Knol, campagneleider mobiliteit bij de milieuorganisatie over de vraag: hoe nu verder?

Helga van Leur: gedragsverandering en bewustwording rond het klimaat

Meteorologe Helga van Leur is bekend als de ontspannen en spontane weervrouw van het RTL Nieuws. In haar lezingen geeft ze veel aandacht aan gedragsverandering en bewustwording op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Waarom is dat zo belangrijk?

Jalila Essaïdi van Mestic: textiel van koeienmest

We gaan praten over koeienpoep. Nu nog wordt dat voornamelijk afgevoerd en vernietigd. En dat is zonde. En niet alleen omdat de boer daar goud geld voor moet neertellen. Het spul zit namelijk bomvol waardevolle grondstoffen. De start-up Mestic probeert deze grondstoffen terug te winnen en er nieuwe producten van te maken.

Het belangrijkste nieuws: duurzame disndag

Elke eerste dinsdag in september organiseert IVN Duurzame Dinsdag. De organisatie heeft 500 bedrijven en innovaties in een koffertje gebundeld en overhandigd aan demissionair staatssecretaris Dijksma van EZ. Restaurant De Ceuvel ging er met de hoofdprijs vandoor.

Helga van Leur: passie voor duurzaamheid

Helga van Leur sleepte deze week een onderscheiding in de wacht voor haar werk als weervrouw, en dan vooral voor de aandacht die ze de afgelopen jaren besteedde aan het klimaat.