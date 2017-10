Non-ferro metalen vormen van oudsher een afvalstroom die een hoge waarde vertegenwoordigt. De markt voor zink, aluminium, koper en andere metalen kenmerkt zich door een hoge diefstal- en fraudegevoeligheid en een levendig handelscircuit. Met een nieuwe dienst probeert grondstoffenbedrijf SUEZ transparantie in deze keten te brengen.

In de circulaire economie worden grondstoffen zonder verlies van kwaliteit hergebruikt. Net als bijvoorbeeld glas en papier vormen metalen een schoolvoorbeeld van afval dat hoogwaardig wordt hergebruikt. Aluminium, roestvast staal, koper, zink en lood kunnen na sortering worden omgesmolten tot een product dat vrijwel dezelfde kwaliteit heeft als het bronmateriaal.

Transparantie

Maar de waarde die het afval heeft, maakt ook dat de diefstal– en fraudegevoeligheid in de keten hoog is. “Er ontbreekt een inzamelstructuur die diefstal voorkomt en er ontbreekt een basis van transparantie en eerlijke prijzen”, zegt salesmanager Louis Huisman, van grondstoffenbedrijf SUEZ.

SUEZ ziet echter kansen in deze markt en is vastbesloten om het gebrek aan transparantie te doorbreken. ”Ook vanuit de markt is er een groeiende vraag naar een nieuwe en meer transparante oplossing”, constateert Huisman.

In de nieuwe dienst die SUEZ in de markt heeft gezet staan zorgvuldigheid, zekerheid en betrouwbaarheid centraal. Onder de naam ‘Safe Non-ferro’ biedt het bedrijf een afsluitbare inzamelbox aan die bij klanten centraal maar ook decentraal op werken geplaatst kunnen worden, om het personeel optimaal te faciliteren. De innovatie ligt volgens Huisman ook bij de stappen daarna: de manier waarop de inzameling, verwerking en de verrekening met de klant volledig transparant zijn ingericht.

Non-ferro metalen komen onder meer vrij bij aannemers, installatiebedrijven en partijen die actief zijn in infrastructuur , metaalindustrie of de overige maakindustrie. “Deze bedrijven willen graag verantwoordelijkheid nemen”, zegt Huisman. “Ze willen grip hebben op hun afval. Bedrijven worden op dit gebied steeds professioneler. Zeker de grotere partijen vinden het belangrijk om transparant te zijn en willen kunnen rapporteren over hun afval en verantwoording kunnen afleggen aan de overheid en andere stakeholders.”

Waarde

Huisman: “We hebben een strak protocol voor inzameling. Op het moment dat de container vol is, wordt hij gewisseld of opgehaald. De medewerker verzegelt daarbij het deksel. Op de verwerkingslocatie wordt de box gefotografeerd en er wordt een administratie bijgehouden over de inhoud. Dan wordt alles gewogen, gesorteerd en op specificatie gebracht. Vervolgens wordt op basis van de koers op de London Metal Exchange voor grondstoffen de waarde bepaald. Dit geheel is nieuw in de markt.”

In Emmen is een sorteerlocatie ingericht waar de metalen op soort en kwaliteit gescheiden worden. Uiteindelijk gaat het materiaal via SUEZ naar gieterijen en de verwerkende industrie. “Dat is dezelfde eindbestemming als de handel via bestaande kanalen, maar er is een andere, geheel transparante weg afgelegd”, zegt Huisman. “Die transparantie leidt tot vertrouwen.”

Uiteindelijk krijgt de klant een afrekening waarop vaste kosten zoals transport en containerverhuur worden doorberekend. SUEZ berekent provisie over de opbrengst van de metalen en de overige opbrengst wordt verrekend met de klant.

Huisman: “Dat betekent dat we dingen in rekening brengen die voorheen niet in rekening werden gebracht. Er zijn immers altijd kosten en opbrengsten. Een klant krijgt de optimale waarde van de geleverde metalen, maar betaalt voor inzameling en sortering. Voor de container rekenen we huurkosten. Dat wordt gewaardeerd. Per saldo is de klant veel beter uit omdat de opbrengsten vanuit de metalen substantieel hoger zijn.”

Mindset

Het is een propositie die volgens algemeen directeur Wieger Droogh van SUEZ past bij de manier waarop het bedrijf zich onderscheidt in de markt. “Het is een relatief kleine innovatie, maar wel tekenend voor een nieuwe mindset die we in onze organisatie doorvoeren. En die ook bij de klant overkomt.” Eigenlijk is transparantie belangrijk in alle stromen die waarde hebben, constateert Droogh.

Droogh wijst op een miljoenencontract dat SUEZ net heeft binnengehaald voor de ontmanteling en verwerking van oude treinen van NS; de bekende hondenkoppen uit de jaren tachtig. “Er zitten heel veel waardevolle materialen in die treinen. Transparantie was daarom een belangrijke factor in de gunning. Onze werkwijze slaat heel erg aan bij dit soort klanten.”