Supermarktketen Aldi stopt in Nederland met de verkoop van alle eenmalige draagtassen. In plaats daarvan biedt de discounter klanten alleen nog boodschappentassen aan die meermalig te gebruiken zijn. Daarmee heeft Aldi als eerste grote Nederlandse supermarkt de primeur.

Met de aanpak draagt Aldi bij aan de bescherming van het milieu, stelt Nadie Winde, manager corporate responsibility bij Aldi in Nederland. “Dit besluit geldt niet alleen voor milieubelastende eenmalige plastic tasjes, maar ook voor de papieren boodschappentasjes. De eenmalige papieren tasjes zijn vanwege het hoge energie- en waterverbruik in de productie en de geringe levensduur namelijk geen duurzaam alternatief.”

Herbruikbare tas

Een herbruikbare tas (zie header-foto), die voor meer dan 80 procent uit gerecycled materiaal bestaat, is dat volgens Aldi wel. Deze nieuwe boodschappentas, groter en steviger dan het eenmalige draagtasje, wordt vanaf 2018 gefaseerd ingevoerd. Tegelijkertijd wordt afscheid genomen van de eenmalige draagtasjes.

Winde: “Dit besluit is voor ons een volgende belangrijke verduurzamingsstap. Het weggooien van tasjes behoort voor Aldi tot het verleden." Volgens de discounter wordt de herbruikbare tas voor een ‘scherpe prijs’ in de markt gezet. Wat die prijs wordt, is op dit moment nog niet bekend.

Milieuprojecten

Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal is enthousiast over het besluit. “Het is altijd het beste om je eigen boodschappentas mee te nemen, in plaats van de eenmalige tas bij de kassa”, zegt directeur Vera Dalm. “Sinds het verbod op gratis plastic tasjes is het aantal plastic tasjes al enorm gedaald van 170 naar 50 per persoon per jaar. Nog steeds veel hoor, één plastic tasje per week. Koop er dan meteen eentje die langer meegaat, zoals deze.”

In de overgangsfase naar de ban op eenmalige draagtassen verhoogt Aldi de komende periode de prijs van het eenmalige boodschappentasje. De meeropbrengst van deze prijsverhoging, die later bekend wordt gemaakt, komt volledig ten goede aan duurzaamheidsprojecten.