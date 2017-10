Discounter Aldi heeft de prijs van plastic tassen per 1 oktober met € 0,10 verhoogd naar € 0,25. Het grootste deel van de meeropbrengst gaat naar Plastic Soup Foundation. Met deze organisatie ontwikkelt Aldi een educatieprogramma voor het basisonderwijs.

Aldi maakte in augustus al bekend in 2018 te stoppen met de verkoop van plastic en papieren boodschappentassen voor eenmalig gebruik. In plaats daarvan biedt de discounter binnenkort alleen nog duurzame, herbruikbare tassen aan, die voor meer dan 80 procent uit gerecycled materiaal bestaan.

Omdat het nog even duurt voordat de huidige plastic tassen volledig zijn uitgefaseerd, verhoogt Aldi tot die tijd de prijs van deze tassen. Een deel van de meeropbrengst van deze verkoop komt ten goede aan Plastic Soup Foundation, een organisatie die de plasticvervuiling van de oceaan wil stoppen.

Om dat te bereiken, richt Plastic Soup Foundation zich onder meer op de organisatie van publiekscampagnes en de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek. Ook geeft de organisatie les op scholen.

Schone en gezonde omgeving

In samenwerking met Aldi komt Plastic Soup Foundation in april 2018 met een volledig vernieuwd educatieprogramma voor basisscholen. Met het programma, dat scholen gratis kunnen aanvragen, kan de organisatie tienduizenden kinderen informeren over de ‘plastic soup’.

“We willen dat toekomstige generaties kunnen leven in een schone en gezonde omgeving”, zegt Nadie Winde, manager corporate responsibility bij Aldi Nederland. “Met dit educatieprogramma brengen we jonge kinderen spelenderwijs bij hoe belangrijk het is om onze zeeën en oceanen te beschermen.”

Energie-efficiëntie

De samenwerking met Plastic Soup Foundation volgt op verschillende maatregelen om de bedrijfsvoering van Aldi te verduurzamen. Zo richt de supermarktketen zich onder meer op de bouw van energie-efficiënte winkels met het hoogst haalbare energielabel A++++. Voorbeelden zijn onlangs geopende vestigingen in Drachten en Weert.

Daarnaast richt de discounter zijn pijlen op de verduurzaming van het assortiment, de optimalisatie van logistieke processen, verpakkingen en afvalmanagement.