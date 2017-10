Discounter Aldi heeft een groot deel van zijn vers-vleesproducten voorzien van de zogeheten Aldi Transparantie Code (ATC). Daarmee kunnen consumenten zien waar het vlees vandaan komt.

De consument krijgt informatie over de herkomst van het vlees door de code op de verpakking te scannen met behulp van een QR-scan op de smartphone, of door de code in te voeren op het online platform transparantie.aldi.nl.

Transparantie

Vervolgens worden de leverancier, plaats van herkomst en plaats van verwerking van het gescande product zichtbaar. Ook wordt duidelijk welk deel van het dier in het vlees is verwerkt. Op het platform komen daarnaast diverse boeren aan het woord die aan Aldi leveren. In filmpjes vertellen zij over hun werk en tonen ze hoe zij hun dieren houden.

In eerste instantie worden alle vers-vleesproducten voorzien van een ATC. De discounter ziet ook kansen voor andere productcategorieën, zoals eieren en verse vis. Aldi zegt dan ook de intentie te hebben om ook deze producten in de nabije toekomst in het systeem op te nemen.

Beter Leven-keurmerk

Marijke de Jong, programmamanager van het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming, is enthousiast over de inspanningen van Aldi om zijn vers-vleesassortiment diervriendelijker te maken. “Daarnaast is Aldi ook nog eens zeer transparant over de herkomst van de producten. Zeker voor een keurmerk als het Beter Leven-keurmerk zijn betrouwbaarheid en transparantie cruciaal”, zegt De Jong in een persbericht.

Ook Hans Huijbers, voorzitter van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), is positief. “Wij zijn blij met deze stap voorwaarts om transparantie te versterken in de varkensvleesketen tot op het bord van de consument. Met deze noviteit in het vleesschap krijgt vlees een gezicht. Het is een transparant verhaal. Dat is goed voor de herkenning en het vertrouwen bij de consument.”

Duurzame supermarkt

De introductie van de ATC volgt op verschillende maatregelen om de bedrijfsvoering van Aldi te verduurzamen. Zo kondigde de supermarktketen onlangs aan in 2018 te stoppen met de verkoop van eenmalige plastic draagtassen. In plaats daarvan komt er een herbruikbare tas, gemaakt van gerecyclede materialen.

Daarnaast richt de discounter zich onder meer op de bouw van energie-efficiënte winkels met het hoogst haalbare energielabel A++++. Voorbeelden zijn onlangs geopende vestigingen in Drachten en Weert.