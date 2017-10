Dagblad Trouw komt elk jaar op de Dag van de Duurzaamheid met zijn Duurzame 100. Volkert Engelsman, de kracht achter het biologische handelshuis Eosta, voert de lijst aan.

Niet alleen Engelsman, maar ook anderen uit de lijst waren eerder te gast bij DuurzaamBV Radio of spraken in een interview met DuurzaamBedrijfsleven. We zetten een aantal van deze influencers op een rij.

1. Volkert Engelsman, Eosta

Volgens Volkert Engelsman, algemeen directeur van Eosta, ziet transparantie als voorwaarde voor een duurzame business. Daarnaast moet de keten toe naar een nieuwe winstdefinitie, vindt hij: Profit 2.0, waarbij de kosten van People & Planet worden ingecalculeerd. “We ontkomen er niet aan om te kijken naar de toekomst”, aldus Engelsman in een interview met DuurzaamBedrijfsleven.

2. Jaap Korteweg, De Vegetarische Slager

De Vegetarische Slager maakt vleesvervangers die volgens het bedrijf niet te onderscheiden zijn van echt vlees. Producten van de slager, waaronder hamburgers, braadworsten en bitterballen, liggen inmiddels in de schappen van meer dan 2.600 verkooppunten in dertien landen. Ook staan de vleesvervangers in verschillende restaurants op de kaart.

7. Adrian de Groot Ruiz, True Price Foundation

Adrian de Groot is directeur van True Price Foundation. De onderneming bepaalt in samenwerking met verschillende bedrijven de ‘echte prijs’ van producten. Dat leidt ertoe dat bedrijven hun productieketens kunnen verbeteren en verduurzamen. Daarnaast wordt het voor consumenten gemakkelijker om duurzame keuzes te maken.

10. Annemarie Rakhorst, adviseur

In 2015 formuleerde de VN haar 17 Global Goals for Sustainable Development. De grootse ambitie van deze zeventien doelen is voor 2030 een einde maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Anne-Marie Rakhorst is ondernemer en initiatiefnemer van de campagne '17 Doelen die je deelt' uit 2016 om deze doelen bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

12. Thomas Rau, Turntoo

Bedrijven die de circulaire economie om weten te zetten naar een heldere strategie gaan het winnen van partijen die duurzaamheid zien als het optimaliseren van hun lineaire model. Dat klinkt simpel, maar de complexiteit van het circulaire verdienmodel vraagt om een fundamenteel andere kijk op tijdelijkheid en de rol van de gebruiker. Dat stelt Thomas Rau van adviesbureau Turntoo en medeauteur van het boek ‘Material Matters: Het alternatief voor onze roofbouwmaatschappij’.

14. Aart van Veller, Vandebron

De vernieuwer van de energiemarkt, die rol wil Vandebron. Het bedrijf koppelt sinds de oprichting in maart 2014 individuele producenten van hernieuwbare energie direct aan afnemers van groene stroom. Aart van Veller, medeoprichter van Vandebron, vertelde in een uitzending van DuurzaamBV Radio over de groei van de start-up.

16. Mark van Baal, Follow This

Mark van Baal, voorman van Follow This, kreeg als activistisch aandeelhouder het thema duurzaamheid prominent op de agenda van Shell. “De focus in het bedrijfsleven ligt vaak te veel op de korte termijn”, zei Van Baal onlangs tegen DuurzaamBedrijfsleven.

18. Paul de Ruiter, Paul de Ruiter Architects

Paul de Ruiter focust zich op duurzame architectuur. In zijn visie produceren gebouwen energie in plaats van dat ze energie consumeren. Met zijn architectenbureau ontwerpt De Ruiter gebouwen die door vernieuwende architectuur en innovaties voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen.

