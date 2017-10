Tony’s Chocolonely, dat streeft naar 100 procent slaafvrije chocolade, neemt deel aan het GoodShipping Program. Dat leidt ertoe dat de repen van het bedrijf met schepen worden getransporteerd die op duurzame marine biobrandstof varen in plaats van op fossiele stookolie.

Zo verscheept Tony’s Chocolonely zijn producten naar eigen zeggen schoon en klimaatneutraal naar de Verenigde Staten.

“Wij hebben onszelf voor 2018 als doel gesteld om een CO2-neutrale ‘bean to bar’-keten te hebben. Deze ambitie wordt verder doorgetrokken om in 2020 klimaatpositief te zijn – hetgeen betekent dat we meer CO2 uit de atmosfeer opnemen dan uitstoten”, zegt Femke Lotgerink, ketenredacteur bij Tony’s Chocolonely, in een persbericht.

“Hoewel het voor veel bedrijven moeilijk of zelfs onmogelijk lijkt om de CO2-uitstoot van zeetransport te verminderen of te voorkomen, zijn wij als Tony’s Chocolonely trots dat we vanaf dit jaar al onze repen naar de VS groen verschepen via het GoodShipping Program.”

CO2-reductie

Volgens Isabel Welten van het GoodShipping Program pakt Tony’s Chocolonely door zijn deelname aan het programma opnieuw een voorbeeldrol, ditmaal als voorloper op het gebied van het verduurzamen van containertransport.

“Het GoodShipping Program biedt bedrijven een gemakkelijke en transparante manier om grip te krijgen op hun CO2-footprint van zeevracht, door de zware stookolie te vervangen door geavanceerde, duurzame scheepsbrandstoffen. Hierdoor worden de containers binnen het programma op een klimaatneutrale manier vervoerd, en worden daarnaast lokale emissies, zoals roet en zwavel, sterk gereduceerd”, aldus Welten.